Для решения спорных вопросов в новой коалиции Рижской думы может быть создан совет по сотрудничеству

В первоначальном тексте меморандума о сотрудничестве предусмотрено, что в совет могут войти председатель думы, его заместитель и по два представителя коалиционных фракций.

Совет мог бы рассматривать вопросы, входящие в компетенцию думы, а также вопросы по требованию председателя или одного из партнеров по коалиции.

Заседания совета планируется созывать не реже раза в месяц. Каждая фракция будет иметь в нем голос, а решения буду приниматься абсолютным большинством голосов. Если голоса разделятся пополам, вопрос будет отложен до следующего заседания.

В меморандуме предусмотрено также, что партнеры сохранят полную независимость в реализации своих программ.

Как сообщалось, коалицию в Рижской думе планируется сформировать из представителей списка "Для развития/За!" и "Прогрессивные", партии "Новое Единство", объединенного списка национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай/ДННЛ" и Латвийского объединения регионов и списка Новой консервативной партии.