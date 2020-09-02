Ср, 2.09.2020
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Селина Ванцане, председатель общества округи Тейки

В Москве замечен полицейский BMW X7

BMW X7

ФОТО: BMW

Возможно, многие помнят печально известную историю с автомобилем муниципальной полиции Риги Lincoln Navigator. Столица России Москва переплюнула Ригу, заимев в свою собственность BMW X7.

BMW X7 - на данный момент один из наиболее дорогих внедорожников. Конечно, есть Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, которые стоят больше, однако X7 в любом случае достаточно дорог, чтобы быть нормальным явлением в автопарке стражей порядка.

ФОТО: Telegram/Московские новости

Однако именно такой автомобиль с проблесковыми маячками на крыше и надписью полиция по бокам с региональным кодом 99 на госномере был замечен в Москве.

BMW X7, между прочим, у нас стоит примерно от 100 до 120 тысяч евро, а с дополнительным оборудованием еще больше.

А что же произошло с Navogator муниципальной полиции? Приобретенный в 1998 году более чем за 53 тысячи латов автомобиль полиция в 2014 году продала на аукционе за 366 евро. Больше никто за подержанный автомобиль заплатить готов не был.

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