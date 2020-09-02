Голосуем! Выбери лучший гол августа в чемпионате Латвии!

Напомним, самым красивым голом июня читатели RUS TVNET выбрали точный удар Мартиньша Кигурса из "Лиепаи", а в июле победу одержал Кирилл Макеев из "Даугавпилса".

Пришло время определить автора самого красивого гола "Вирслиги" в августе. Голосование завершится 4 сентября в 23:59.

Янис Икауниекс (РФШ)

30 августа в матче "Риги" и РФШ (0:2) на 62-й минуте счёт открыл 25-летний Янис Икауниекс.

Этот сезон футболист начал в Норвегии, но летом вернулся в Латвию и подписал контракт с РФШ. С тех пор игрок провёл 5 матчей и отметился тремя забитыми голами.

Раймонд Кроллис ("Метта")

30 августа "Метта" на своём поле потерпела поражение от "Вентспилса" со счётом 1:2. Единственный гол за рижан в этом матче забил Раймонд Кроллис.

18-летний футболист проводит хороший сезон - в 16 матчах "Вирслиги" игрок забил 8 голов. Это лучший показатель среди латвийских игроков чемпионата.

Кришс Карклиньш ("Валмиера")

23 августа "Валмиера" уверенно обыграла "Елгаву" (2:0). 24-летний защитник Кришс Карклиньш на 63-й минуте дальним ударом установил окончательный счёт. Для футболиста "Валмиеры" этот гол стал третьим в 17 матчах чемпионата.

Райвис Киршс (BFC "Daugavpils")

7 августа "Даугавпилс" принимал дома "Метту" и добился уверенной победы - 4:1. Один из голов в этом матче забил 20-летний Райвис Киршс. Для футболиста этот гол стал вторым в 16 матчах "Вирслиги".

Хоган Укпа Эффионг ("Лиепая")

12 августа "Лиепая" и "Вентспилс" не смогли определить победителя и разошлись миром - 1:1. На 57-й минуте лиепайчан вывел вперёд Хоган Укпа Эффионг, который поразил цель с острого угла.

Для 18-летнего нигерийца этот гол остаётся единственным в 10 матчах "Вирслиги".