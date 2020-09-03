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  • Песню "Третье сентября" запретить нельзя. Почему Шуфутинский в этом уверен?

Видео ⟩ Песню "Третье сентября" запретить нельзя. Почему Шуфутинский в этом уверен?

ФОТО: https://www.instagram.com/heureux1505/

Ежегодно 3 сентября соцсети пополняются новой порцией шуток, основанных на цитатах из хита Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Этот год не стал исключением.

Композиция "Третье сентября" была написана 27 лет назад. Стихи к песне написал Игорь Николаев, а музыку - Игорь Крутой.

"Третье сентября, день прощания.  День, когда горят костры рябин. Как костры горят обещания. В день, когда я совсем один. Я календарь переверну. И снова третье сентября. На фото я твое взгляну. И снова третье сентября", - поется в песне.

За четверть века своего существования шлягер стал визитной карточкой Шуфутинского, однако первые шутки про "Третье сентября" появились в 2011 году. Тогда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса (внешне похожего на российского шансонье), которая сопровождалась цитатой из песни Шуфутинского.

Накануне артист разместил на своей Instagram-странице видео, в котором напомнил подписчикам про третье сентября. Шуфутинский подчеркнул, что рад тому, что из-за пандемии он проведет этот день свободно от концертов. Михаил Захарович запланировал отправиться к другу на день рождения, а также спеть в прямом эфире легендарное "Третье сентября". 

В комментариях у Шуфутинского спросили, как он относится к тому, что в Госдуме хотят запретить его шлягер. 

"Не слышал об этом, но думаю, что песню запретить нельзя. Даже песни с ненормативной лексикой и то не запрещают. А Вы как думаете?" - поинтересовался он у подписчиков. 

По-настоящему массовой шутка стала в сентябре 2013 года, когда в российском сегменте интернета стали широко тиражироваться картинки и цитаты из песни. Михаил Шуфутинский к такой популярности относится положительно и исполняет свой шлягер на каждом концерте.

Песня Шуфутинского "Третье сентября" превратилась в интернет-мем. Теперь каждый год можно встретить картинки на эту тему. Особенно популярен мем про "Третье сентября" в русскоязычном сегменте Twitter.

В сентябре 2017 года Шуфутинский рассказал журналистам, что сразу же полюбил песню "Третье сентября" и в течение 25 лет с момента выхода композиции исполняет ее практически на каждом концерте.

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