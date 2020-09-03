Мятный чай и брат в реанимации. В Риге водитель неудачно пытался обмануть стражей порядка

Водитель на вопрос полицейского, все ли у него в порядке, сказал, что у него "шалило" сердце, однако все нормально, он жив.

"Я ехал, в глазах вдруг потемнело и пришел в себя здесь", - рассказал молодой человек.

Однако как только стражи порядка попросили водителя предоставить документы, парень начал бормотать имя дорожного полицейского и призывал позвонить ему.

"Нет, ну просто... Позвоните. Я все забыл дома. Я сейчас еду за братом. Он в больнице. У меня давление упалом. Могу? Он меня ждет", - сказал стражам порядка молодой человек, прикрываясь, что ему стало плохо. Он попросил разрешения выйти из машины, пообещав, что никуда не уйдет.

На вопрос, какие лекарства он принимал, парень сказал, что принимал "корвалол", чтобы успокоить нервы, так как в Вильнюсе в результате ДТП пострадал его брать, которого привезли в реанимацию в "Гайльэзерс".

Полицейский выслушал сказанное молодым человек, однако попросил его назвать свои личные данные. Они показали, что молодой человек, мягко говоря, вводит в заблуждение. Во-первых, у него вообще не было брата, более того, у него нет и прав, которые позволили бы садиться за руль.

Кроме того, инспектор заметил в руках водителя нечто подозрительное. На вопрос, что это, задержанный ответил, что мятный чай.

"Это мятный чай. У нас у самих растет чай, старик! Я тебе клянусь это мятный чай", - сказал парень. Стражи порядка изъяли его для проведения экспертизы.

По словам представителей муниципальной полиции, у мужчины была найдена полиэтиленовая упаковка с сушеной растительной смесью.

Сначала он говорил, что это мятный чай, который ему дала мама, но позднее признался, что приобрел смесь за 20 евро у неизвестного мужчины в Риге для личного пользования.

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