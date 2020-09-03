KNAB сделал замечания Яунземе, Рейрсу и Ушакову

В июле этого года газета Diena писала, что KNAB констатировал несколько должностных лиц, которые получали за оплаченные государством служебные командировки пункты лояльности авиакомпаний и после этого использовали их для оплаты личных перелетов. Тогда конкретные имена не назывались.

На этой неделе на сайте KNAB была опубликована информация, которая свидетельствует, что несколько должностных лиц для приобретения билетов для полетов в личных целях использовали накопленные пункты Pins, в том числе и те, что были накоплены во время командировок.

KNAB решил закрыть дела по всем случаям, оценив эти административные нарушения как малозначительные, но сделал устные замечания. Нарушения были допущены в 2017 и 2018 году, но KNAB принял решение только в июле этого года.

Так, замечание было сделано на то время госсекретарю МИДа Андрею Пилдеговичу, который сейчас занимает должность посла Латвии в ООН.

Замечание получил и ныне министр финансов Янис Рейрс. В момент фиксирования нарушения он был министром благосостояния.

Получил замечание и бывший мэр Риги Нил Ушаков, которого в прошлом году избрали в Европарламент.

Высказано замечание и тогдашнему госсекретарю Министерства защиты среды и регионального развития Риналду Муциньшу, а также в прошлом главе администрации Министерства экономики Иеве Яунземе, которую в начале прошлого года утвердили в должности руководителя Службы госдоходов.