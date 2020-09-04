Видео ⟩ Собчак о начале романа с Богомоловым и разводе с Виторганом: "Это был союз тормоза и молнии"

Ксения Собчак объяснила, что ее брак с Максимом Виторганом был по взаимной любви, иначе она бы не родила ребенка. Но в один момент наступил период, когда в их отношениях начался разлад. Ксения Анатольевна объяснила, что в какой-то момент появляются совершенно разные интересы. К тому же нее и Максима были совершенно разные взгляды на времяпровождение.

"Тут нельзя сказать, кто прав, а кто не прав... Разная эстетика... Эта пропасть начинает шириться... Начинаешь чувствовать свое одиночество. Это не произошло за один день", - объяснила она.

Собчак подчеркнула, что благодарна Виторгану за годы брака. Они сохранили хорошие отношения. Тем более, что Максим прекрасный отец. Инициатором развода была она, но ей это решение далось трудно.

"Это вопрос ребенка, ответственности... В какой-то момент ты понимаешь, что эта история закончилась", - заметила она.

Собчак призналась, что беспокоилась, чтобы это не было какое-то временное помутнение. Она понимала, что у нее начинается другая жизнь.

"Ощущение, что ты имеешь это прошлое совместное, но чего-то нет", - пояснила она.

Она указала, что ее никогда не волнует чужое мнение, даже мнение ее мамы. Для нее важно жить и чувствовать себя счастливой. Последний год брака с Максимом у нее прошел в метаниях и сомнениях.

"Меня судьба не свела бы с Костей, если бы не было периода метаний и ощущения того, что я несчастна", - заметила Собчак.

Общение с Константином Богомоловым началось на этапе, когда у Ксении и Максима уже были проблемы в отношениях.

"Он написал первым, я ответила, а дальше мы много переписывались", - рассекретила журналистка подробности их романа.

Они не виделись долгое время, но бесконечно переписывались. Первый раз Ксения и Константин встретились в Санкт-Петербурге. Богомолов пригласил Собчак на предпремьерный показ спектакля "Свобода". Ее покорила в Константине "одинаковость", а в браке с Виторганом этого не было. Там было все иначе.

"Это был союз тормоза и молнии", - отшутилась журналистка, добавив, что ничего страшного тут нет.

На тот момент этот союз был крутым и он работал. Что касается нынешнего супруга, то она считает, что он гораздо умнее ее: "Он редчайшего интеллекта человек. Проблема в том, что он так о себе думает".

Ксения согласилась с Агатой, что Нино Нинидзе и Максим Виторган подходят друг другу. Она желает их союзу счастья.

Напомним, 21 января 2019 года произошла драка между бывшим мужем Собчак, актером Максимом Виторганом, и Константином Богомоловым. Известно, что с 2018 года Константин и Ксения были в близких отношениях. Тогда в своем Instagram-аккаунте Богомолов рассказал о нанесенных травмах. В июня 2019 года Ксения подтвердила, что развелась с Максимом Виторганом. 13 сентября 2019 года она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

Видео: Ксения Собчак на шоу "Честный развод"