Если "Северный поток-2" остановят: какие будут последствия?

Поэтому не исключено, что в случае отказа Евросоюза от "Северного потока-2" Москва тоже не станет резко рвать политико-экономические связи с главным рынком сбыта своих энергоносителей и источником валюты, особенно сейчас, когда на западном направлении Турция как крупный покупатель газа отпала, а на восточном направлении надежды "Газпрома" на Китай даже близко не оправдываются.

Для снабжения Германии газ "Северного потока-2" не нужен

Что же касается возможных экономических последствий отказа ЕС от нового газопровода, то следует прежде всего иметь в виду, что он строится вовсе не для того, чтобы снабжать Германию. Она и так полностью обеспечена транспортными мощностями для импорта газа, в том числе российского.

Любмин, Германия, ноябрь 2011. Ввод в строй первой нитки "Северного потока" ФОТО: picture-alliance / dpa/ S. Sauer

По данным "Газпрома", концерн поставил в прошлом году в ФРГ 44,9 млрд кубометров газа. В то же время мощность одного только "Северного потока" составляет 55 млрд кубометров в год. А ведь Германия снабжается российским газом еще и по газопроводу "Ямал-Европа" (33 млрд куб. м) через Беларусь и Польшу, и по газопроводу Megal (22 млрд куб. м), в который голубое топливо из России поступает через Австрию и Чехию.

Так что конечным покупателем газа из "Северного потока-2" стала бы не Германия. Поэтому весьма популярные в российских соцсетях рассуждения о том, что "немцы замерзнут" без нового газопровода, являются всего лишь растиражированным мифом. Тем более, что ФРГ импортирует природный газ из целого ряда других стран, прежде всего - из Норвегии, и он поступает по трубопроводам из Нидерландов и Бельгии.

По трубопроводу Eugal газ шел бы в австрийский Баумгартен

Об истинном предназначении "Северного потока-2" (55 млрд куб. м) говорит тот факт, что его продолжение на территории Германии, достраиваемый сейчас газопровод Eugal, идущий от побережья Балтики на юг к чешской границе, рассчитан на 51 млрд куб. м в год, причем его мощности на длительную перспективу полностью забронированы "Газпромом".

Таким образом, почти 90% газа из будущего трубопровода шли бы всего лишь транзитом через ФРГ в Чехию и затем в Австрию. Там, в Баумгартене, находится традиционный пункт передачи российского газа европейским покупателям, в том числе итальянским. Иначе говоря, "Северный поток-2" в значительной мере строят для того, что снабжать Италию, второго по величине клиента "Газпрома" в ЕС. Но почему для этого надо качать газ через Балтику? А для того, чтобы не качать его через Украину! Это же, повторим, изначальная цель всего проекта.

ФОТО: DW