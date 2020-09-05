Из страха перед возможной самоизоляцией жители Эстонии бросились в Латвию скупать алкоголь

Посетивший винный магазин Койт рассказал передаче "Актуальная камера", что он приехал в Латвию за газом. "На самом деле, я приехал, чтобы поменять баллоны с пропаном. Кто знает, когда они снова появятся. В Эстонии их больше не обменивают, но с газом в деревне дешевле, на нем готовят, им отапливают", - рассказал Койт.

По словам посетителя магазина, интерес жителей Эстонии к продаваемому в Латвии алкоголю довольно большой.

"Эстонцы по-прежнему не могут обойтись без латвийского алкоголя. Вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами. Приезжают по разным причинам. Кто приезжает на экскурсию с детьми, кто что-то посмотреть, например, Сигулду. А на обратном пути нельзя проехать мимо, если построена стоянка", - пояснил он.

По словам директора магазина SuperAlko в Айнажи Йоланты Бранта, основными покупателями магазина являются эстонцы.

"Теперь, после второй недели августа, когда в Финляндии начались занятия в школе, они больше не приезжают. Теперь у нас только эстонцы и литовцы, а также те, кто в отпуске", - сказал Бранта.

Покупатель магазина Тармо зашел в магазин, возвращаясь в Эстонию из Латвии. По его словам, помимо эстонцев в магазине есть еще финны и латыши, а также на стоянке стояла машина с немецкими номерами.

"Это интернациональное, когда пьют, то все равны. Но эстонцев больше всего. Но, конечно, потому что магазин прямо на границе с Эстонией", - отметил он.

Напомним, Литва и Эстония пока не включены в так называемый желтый список стран, поэтому еще по крайней мере неделю ограничения в связи с Covid-19 на поездки в соседние государства вводиться не будут.

В пятницу правительство Латвии собралось на внеочередное заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги с учетом роста заболеваемости в Литве и Эстонии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на заседании сообщила, что соседние страны приложили все усилия, чтобы с учетом актуальных показателей заболеваемости Covid-19 по крайней мере еще на неделю была сохранена возможность свободно перемещаться по странам Балтии.