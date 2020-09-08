"Динамо" минимально обыграло "Витязь". Это первая победа рижан в новом сезоне

Матч завершился со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0) в пользу "Динамо".

Бдительность вратаря "Витязя" уже на первой минуте проверил Мэтью Майоне, а на пятой минуте к воротам прорвался Мартиньш Дзиеркалс, которому не без труда удар помешал нанести защитник гостей.

Несмотря на активное начало, счёт в матче открыли хоккеисты "Витязя". На седьмой минуте численное большинство реализовал Каспар Даугавиньш, которому ассистировал Александр Дергачёв.

Пять минут потребовалось "динамовцам", чтобы сравнять счёт. На 12-й минуте Константин Комарек восстановил равновесие в счёте, а за минуту до перерыва Зак Митчелл вывел рижский клуб вперёд.

Фото: "Динамо" - "Витязь"

Второй период активнее начали гости и уже к 10-й минуте команда из России перевернула ход встречи и повела в счёте. Сначала отличился Александр Сёмин, а вскоре Михаил Смолин сделал счёт 3:2.

После этого Станислава Галимова в воротах "Динамо" сменил Илья Проскуряков, а рижане начали активно наседать на ворота соперника. В результате, за 53 секунды до перерыва Лаурис Дарзиньш сумел сравнять счёт.

19 секунд с начала третьего периода потребовалось Дарзиньшу, чтобы оформить дубль в матче. Отметим, что до этого капитан "Динамо" сделал две результативные передачи. Как оказалось позже, этот гол стал последним в матче. 4:3 - первая победа "Динамо" в этом сезоне.

Домашняя серия "Динамо" завершится в четверг матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска. Затем подопечные Скудры отправятся в Новосибирск, Хабаровск и Нур-Султан.

Видео: Лучшие моменты матча "Динамо" - "Витязь"