СМИ: Рижское "Динамо" пополнят два российских хоккеиста

О том, что состав "Динамо" может пополнить Столяров, говорилось ещё в конце августа. 34-летний нападающий последний сезон провёл в московском "Спартаке", но в 44 матчах регулярного чемпионата не смог забросить ни одной шайбы (три голевые передачи). Летом хоккеист пополнил список отказов "красно-белых".

Что касается 30-летнего Грачёва, то он в конце августа был помещён в список отказов омского "Авангарда". В прошлом сезоне хоккеист провёл за команду Боба Хартли 49 матчей, забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач.

Кстати, оба хоккеиста в своё время выступали за нижегородское "Торпедо", которым тогда руководил нынешний тренер рижского "Динамо" Петерис Скудра.

В данный момент в составе рижского "Динамо" находятся четыре хоккеиста с российским паспортом - вратари Станислав Галимов и Илья Проскуряков, а также нападающие Денис Паршин и Павел Чернов.