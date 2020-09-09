Аэропорт "Рига": заполняемость самолетов снизилась еще больше - до 38%

Она указала, что в данный момент из аэропорта "Рига" можно улететь в 51 город 24 страны, но с учетом 14-дневной изоляции люди серьезно обдумывают необходимость лететь.

Для сравнения, в июле заполняемость самолетов достигла 50%, а годом ранее она была в среднем 70-80%.

После решения Кабинета министров расширить возможности авиасообщения с Латвией международный аэропорт "Рига" в сотрудничестве с Агентством гражданской авиации усилил контроль входящих пассажиров. Все они по приезде в Латвию заполняют анкету, где указывают страны, в которых побывали за последние 14 дней, и место, где намерены провести самоизоляцию.

Авиакомпании передают эти данные Государственной пограничной службе, если человек приехал из страны высокого риска коронавируса, или Центру профилактики и контроля заболеваний.

Государственная пограничная охрана передает анкеты Госполиции, которая контролирует соблюдение самоизоляции.