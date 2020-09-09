Ср, 9.09.2020
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Мартиньш Стакис, кандидат на пост мэра Риги

В Турции всплеск заболеваемости Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Правительство Турции 8 сентября объявило об ужесточении мер профилактики коронавируса. В общественных местах по всей стране (в том числе на общественных пляжах, но не на пляжах отелей) обязательно носить маски. Запрещены ночные концерты в кафе, ресторанах и отелях, сообщает "Медуза".

Во вторник, 8 сентября, в Турции выявили 1761 нового заболевшего COVID-19 - это рекордное количество с начала мая.

Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, в стране растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом.

"Эту ситуацию остановит только совместное соблюдение санитарных мер", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе министр отметил, что Турция переживает рост заболеваемости COVID-19. Он начался в начале августа. Основной причиной нового роста числа заражений Коджа назвал несоблюдение мер профилактики.

"Мы с сожалением наблюдаем, насколько плохо соблюдаются меры безопасности в местах отдыха, увеселительных заведениях, на рынках и во время церемоний", - заявил министр.

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