В Турции всплеск заболеваемости Covid-19

Во вторник, 8 сентября, в Турции выявили 1761 нового заболевшего COVID-19 - это рекордное количество с начала мая.

Как заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, в стране растет количество тяжелых пациентов с коронавирусом.

"Эту ситуацию остановит только совместное соблюдение санитарных мер", - написал он в Twitter.

На прошлой неделе министр отметил, что Турция переживает рост заболеваемости COVID-19. Он начался в начале августа. Основной причиной нового роста числа заражений Коджа назвал несоблюдение мер профилактики.

"Мы с сожалением наблюдаем, насколько плохо соблюдаются меры безопасности в местах отдыха, увеселительных заведениях, на рынках и во время церемоний", - заявил министр.