В Эстонии за сутки 23 новых случая коронавируса, в Литве - 53

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 21,97 на 100 000 населения.

По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент.

В Эстонии сделано почти 170 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 2 655 тестов (1,56%).

В свою очередь в Литве заражение Covid-19 за последние сутки подтверждено у 53 человек.

За прошлые сутки сделано 5105 тестов, всего с начала пандемии - 692 223.