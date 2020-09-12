Сб, 12.09.2020
Вообще эта попытка объединить "суровую боевичность" фильма с его подростковым рейтингом выглядит как потуги продюсеров усидеть на двух стульях одновременно. Андрей Тимофеев о картине "Мулан"
Андрей Тимофеев о картине "Мулан"

В Эстонии за сутки 23 новых случая коронавируса, в Литве - 53

Covid-19. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 197 первичных тестов на Covid-19, из которых 23 дали позитивный результат, сообщили BNS в департаменте здоровья.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 21,97 на 100 000 населения.

По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент.

В Эстонии сделано почти 170 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 2 655 тестов (1,56%).

В свою очередь в Литве заражение Covid-19 за последние сутки подтверждено у 53 человек.

За прошлые сутки сделано 5105 тестов, всего с начала пандемии - 692 223.

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