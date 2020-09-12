На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможности выгуливать собак на юрмальских пляжах.
Автор инициативы - Инга Кондрате, которая планирует подать подписи в Юрмальскую думу.
Она предлагает установить, что юрмальчане и гости города могут на определенных пляжах выгуливать собак на поводке, собирая за ними экскременты.
Кондрате отмечает, что в Саулкрасты этот вопрос уже решен, и на пляже разрешено выгуливать собак.
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