Сб, 12.09.2020
Было бы неприемлемо предоставить какую-либо должность Русскому союзу Латвии, так как его лидер Татьяна Жданок выражает антигосударственные взгляды. Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
Вилнис Кирсис, будущий вице-мэр Риги
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Начат сбор подписей за возможности выгуливать собак на юрмальских пляжах

Пляж Дзинтари

ФОТО: LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможности выгуливать собак на юрмальских пляжах.

Автор инициативы - Инга Кондрате, которая планирует подать подписи в Юрмальскую думу.

Она предлагает установить, что юрмальчане и гости города могут на определенных пляжах выгуливать собак на поводке, собирая за ними экскременты.

Кондрате отмечает, что в Саулкрасты этот вопрос уже решен, и на пляже разрешено выгуливать собак.

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