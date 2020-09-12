Сб, 12.09.2020
В итоге "Мулан" производит впечатление очень поспешно запущенного в производство проекта - искусственного и ходульного, без малейшей возможности для живого творчества. Андрей Тимофеев
Андрей Тимофеев
1

В Венгрии зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Венгрии за последние сутки зарегистрировано 916 новых случаев заражения коронавирусом - и это рекорд.

Субботний показатель на 25% превышает предыдущий рекорд - 716 случаев, которые были зарегистрированы в пятницу.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана применило менее централизованный подход ко второй волне пандемии коронавируса, рассматривая каждый случай по отдельности.

В видео, размещенном в Facebook, Орбан объявил , что цель правительства - не только спасать жизни, но и поддерживать экономику страны. Во втором квартале этого года венгерская экономика сократилась на 13,6%, что является самым серьезным спадом в регионе.

"Мы не можем позволить вирусу снова парализовать нас", - сказал Орбан.

В Венгрии подтверждено 11 825 случаев заражения новым коронавирусом, 633 человека умерли.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back