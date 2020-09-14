Путин: "Мы рассматриваем Беларусь как ближайшего союзника"

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Путин пообещал выделить Беларуси кредит в $1,5 млрд.

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Путин пообещал выделить Беларуси кредит в $1,5 млрд

Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 миллиарда долларов, сказал президент России Владимир Путин 14 сентября во время встречи в Сочи с президентом Александром Лукашенко.

Путин напомнил о визите председателя правительства России Михаила Мишустина в Минск. "Я знаю, что он провел очень серьезные большие переговоры, и они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия. Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере. Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполним", - сообщил российский президент.

Он выразил надежду на то, что кредит соответствующим образом отразится и на финансовых рынках Беларуси, а также предложил Лукашенко принять меры для восстановления товарооборота между двумя странами на докризисном уровне.

"Мы рассматриваем Беларусь как ближайшего союзника. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", – сказал российский президент. ​

В ответ Лукашенко поблагодарил Путина: "Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому лично вас благодарю, всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Я подробно вам расскажу, что происходило. Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируется в СМИ".

По его словам, события в Беларуси - это очень серьезный урок, который выдержали Москва и Минск, а последние события показали, что Беларуси "надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам".

Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать заявления о событиях в стране на встречах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сказал он, это урок не только для Беларуси и России, но и для постсоветских республик.

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