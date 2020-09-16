Лукашенко рассказал, что просил Путина о "некоторых типах вооружений"

"Я просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане союзного государства", - цитирует Лукашенко "Белта".

В то же время президент Беларуси отметил, что его страна - не слабая:

"Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего отечества - от Бреста до Владивостока".

"Медуза" отмечает, что в Беларуси в среду, 16 сентября, начались совместные с РФ учения "Славянское братство". Как отметил Шойгу на встрече с Лушакенко, следующие состоятся в октябре этого года.