Ср, 16.09.2020
Лукашенко прибыл с белым флагом и находится на крючке Путина. Инициатива в руках Путина и в том, что произойдет в Беларуси, и в том, когда Лукашенко придется уйти в отставку. Андрис Спрудс, директор Института внешней политики Латвии
Андрис Спрудс, директор Института внешней политики Латвии

Лукашенко рассказал, что просил Путина о "некоторых типах вооружений"

Александр Лукашенко и Владимир Путин

ФОТО: Russian Presidential Executive O / via REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращался к своему российскому коллеге Владимиру Путину но поводу нового вооружения "для укрепления союзного государства". Об этом рассказал сам Лукашенко министру обороны России Сергею Шойгу, прилетевшему в Минск с рабочим визитом.

"Я просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане союзного государства", - цитирует Лукашенко "Белта".

В то же время президент Беларуси отметил, что его страна - не слабая:

"Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего отечества - от Бреста до Владивостока".

"Медуза" отмечает, что в Беларуси в среду, 16 сентября, начались совместные с РФ учения "Славянское братство". Как отметил Шойгу на встрече с Лушакенко, следующие состоятся в октябре этого года.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back