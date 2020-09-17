ВИДЕО ⟩ В Юрмале затопило одну из площадок для пляжного волейбола

Ранее уже сообщалось, что из-за неподходящих погодных условий и по соображениям безопасности в четверг были отменены матчи чемпионата Европы по пляжному волейболу, который в эти дни проходит в Юрмале.

В Twitter появилось видео, на котором видно, в каком состоянии сейчас находится одна из волейбольных площадок.

Даже если погода значительно улучшится, то после таких повреждений может пройти достаточно много времени, пока площадку приведут в порядок.

Пока известно, что матчи запланированные на 18 сентября, планируется провести в другом месте, а в выходные вернуться на привычную площадку в Юрмалу. Об этом в разговоре с агентством LETA сообщил один из организаторов турнира Андрис Бака.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.