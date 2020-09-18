В Эстонии из-за Covid-19 запретили по ночам продавать алкоголь

Ночной запрет на продажу алкоголя будет действовать с 00.00 часов до 10 утра во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях, сообщил BNS пресс-секретарь правительства.

Ограничение вводится до 24 октября (включительно), правительство оценит необходимость его продления за неделю до окончания срока действия ограничения.

"В Эстонии произошел скачкообразный рост случаев заражения Covid-19, поэтому введение общегосударственного ограничения является необходимым и обоснованным,

- сказал премьер-министр Юри Ратас. - Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей таким образом, который способствует распространению вируса".

По данным департамента здоровья, по состоянию на 17 сентября заболеваемость коронавирусом в Эстонии в течение последних 14 дней составляла 25,36 на 100 000 населения. Для сравнения, 1 августа этот показатель составлял 4,4, а 15 августа - 8,4.