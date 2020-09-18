Пт, 18.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер
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Неизвестный адвокат попросил назначить Михаилу Ефремову условный срок

Михаи Ефремов

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Адвокат Владимир Васильев попросил суд назначить актеру Михаилу Ефремову условное наказание по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

СМИ сообщают, что в адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира в защиту интересов Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года.

"Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до четырех лет, которое следует считать условным", - сообщила пресс-служба суда.

Ранее не было известно, что в деле принимает участие адвокат Владимир Васильев. 15 сентября журналисты сообщили, что интересы Ефремова во время апелляции будет представлять адвокат Роман Филиппов.

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