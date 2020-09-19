Сб, 19.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Стоматолог удалял зубы пациентам, стоя на гироскутере. За это он попал в тюрьму на 12 лет

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Стоматолог Сет Лукхарт из города Анкоридж на Аляске был приговорен к 12-летнему тюремному заключению за то, что лечил зубы пациентам, стоя на гироскутере, пишет портал, посвященный теме технологий, Gizmodo.

Медика осудили за мошенничество в медицинской сфере, незаконное оказание стоматологических услуг и подвержение пациентов опасности. Наказание за эти проступки — 20 лет тюрьмы, из которых восемь лет будут условным заключением.

Как оказалось, пациенты ничего не знали о том, как именно врач проводил операции по удалению зубов, так как находились под наркозом. После того, как видео появилось в соцсетях, многие из них обратились в суд.

Стоит отметить, что на качество проделанной медиком работы никто не жаловался. 

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