Стоматолог удалял зубы пациентам, стоя на гироскутере. За это он попал в тюрьму на 12 лет

Медика осудили за мошенничество в медицинской сфере, незаконное оказание стоматологических услуг и подвержение пациентов опасности. Наказание за эти проступки — 20 лет тюрьмы, из которых восемь лет будут условным заключением.

Как оказалось, пациенты ничего не знали о том, как именно врач проводил операции по удалению зубов, так как находились под наркозом. После того, как видео появилось в соцсетях, многие из них обратились в суд.

Стоит отметить, что на качество проделанной медиком работы никто не жаловался.