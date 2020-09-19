Сб, 19.09.2020
Садится белорус на стул, а там гвоздь, на что белорус говорит: "А может, так и нужно?". Классический анекдот о терпеливости белорусов
Классический анекдот о терпеливости белорусов

В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса - это максимум за два месяца

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В России за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 6065 человек, что является максимальным суточным приростом с 20 июля, когда за день вирус выявили у 5940 человек. Число новых случаев растет седьмой день подряд, пишет портал "Медуза".

Общее число выявленных случаев в России выросло до 1 097 251. Больше всего новых случаев выявили в Москве (825), Петербурге (212), Ростовской (180), Московской (175) и Нижегородской (164) областях, пишет "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19.

За сутки умерли 144 человека с коронавирусом. С начала пандемии Covid-19 стал причиной смерти 19 339 человек в России.

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