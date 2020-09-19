Сб, 19.09.2020
Я думаю, что это провокация, без конкретных оснований. Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип - границы можно закрыть с обеих сторон. Гитанас Науседа, президент Литвы, об угрозах Лукашенко закрыть границы
Гитанас Науседа, президент Литвы, об угрозах Лукашенко закрыть границы

Все новые случаи Covid-19 констатированы в Риге

Пункт сдачи анализов на "Covid-19" на территории больницы Страдиня

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Все открытые за прошедшие сутки новые случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Таким образом, в столице сейчас зарегистрирован 81 заболевший Covid-19.

Четверо заболевших - в возрасте от 40 до 49 лет, по трое - в возрасте от десяти до 19 лет, от 20 до 29 лет, от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет. Еще один заболевший старше 70 лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2402 теста на Covid-19, подтверждено 17 новых случаев заболевания.

Это наибольшее число подтвержденных за день случаев заболевания с 26 августа, когда было зарегистрировано 18 заболевших.

Согласно информации SPKC, шестеро заболевших вернулись из-за границы - из Великобритании и России. Еще три человека являются контактными лицами инфицированных, а обстоятельства инфицирования еще восьми человек уточняются.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back