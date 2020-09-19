Все новые случаи Covid-19 констатированы в Риге

Все открытые за прошедшие сутки новые случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Таким образом, в столице сейчас зарегистрирован 81 заболевший Covid-19.
Четверо заболевших - в возрасте от 40 до 49 лет, по трое - в возрасте от десяти до 19 лет, от 20 до 29 лет, от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет. Еще один заболевший старше 70 лет.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2402 теста на Covid-19, подтверждено 17 новых случаев заболевания.
Это наибольшее число подтвержденных за день случаев заболевания с 26 августа, когда было зарегистрировано 18 заболевших.
Согласно информации SPKC, шестеро заболевших вернулись из-за границы - из Великобритании и России. Еще три человека являются контактными лицами инфицированных, а обстоятельства инфицирования еще восьми человек уточняются.
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