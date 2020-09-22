Песков: соратники Навального увезли важные улики

Во время пресс-конференции во вторник, 22 сентября, журналисты поинтересовались у Пескова, контролирует ли Кремль сроки доследственной проверки дела.

"Наверняка это контролируют сами правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Кроме того, он отметил, что российская сторона по-прежнему испытывает проблемы, пытаясь получить из Германии информацию о сложившейся ситуации.

"Есть определенные проблемы с получением данных, они, безусловно, затрудняют все следственные действия", - сказал представитель Кремля.

Прокомментировал он и требование Навального вернуть ему одежду, изъятую после отравления: "При всем уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль".

Говоря о том, что на изъятой одежде могло содержаться доказательство его отравления, Песков заявил следующее:

"Мы до этого слышали заявления, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли, явно в чем испытывают необходимость те, кто занимается проверочными действиями".