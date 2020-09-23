Российская фигуристка рассказала, как хотела удалить рёбра и изменить внешность

"В подростковом возрасте и у меня дури в голове хватало, хотелось переделать всю себя вплоть до того, что удалить рёбра. Хотела тонкую талию. Но мне говорили: "Потерпи, ты ещё маленькая". Я росла и постепенно понимала, что не так всё плохо со мной", - сказала Радионова.

Фигуристка отметила, что многое зависит от окружения, а молодые парни уже "наелись дамами со сделанными грудями, попами и губами".

"Сейчас очень сложно найти девушку без пластических губ, вкачанных скул. Пройдут годы, и ты не знаешь, какие последствия тебя ожидают. Красивых девушек много, но интересных мало. Главное ведь харизма, а эти куколки с губами-утками все одинаковые", - поделилась мнением Елена.

На днях 21-летняя Радионова, которая в последний раз выходила на лёд в октябре 2018 года, официально объявила о завершении карьеры. По словам фигуристки, она прекратила выступать из-за гормонального сбоя в организме.

"Я очень сильно поправилась. Я вставала на коньки и чувствовала, что это не я, а потом меня и вовсе перестали пускать на лёд из-за веса. Психологически я была подавлена. Дни шли, а я всё равно была далеко от приемлемой формы, пришлось обращаться к врачу, и тогда решила: не нужно гробить здоровье, надо думать о будущем. А в нём, уверена, я достигну большего, чем в карьере фигуристки", - заявила Радионова.

Фигуристка не стала рассказывать, чем она будет заниматься в дальнейшем, но отметила, что не будет отдаляться от фигурного катания и намерена делиться своим опытом с подрастающим поколением.

Елена Радионова - бронзовый призёр чемпионата мира (2015), чемпионка России (2015), серебряный призёр чемпионатов Европы (2015, 2016).