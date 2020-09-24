В Тукумсе после утечки газа из жилого дома эвакуировали 18 человек

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 18:30. Сообщалось, что в многоэтажном жилом доме ощущался запах газа.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в квартире у счетчика происходит утечка газа, которую незамедлительно прекратили, отключив подачу газа зданию.

Были эвакуированы 18 человек и открыты окна и двери, чтобы проветрить помещения.

Место происшествия обследовал и представитель предприятия Latvijas propāna gāze. Спустя несколько часов жители смогли вернуться в квартиры.