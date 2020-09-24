Чт, 24.09.2020
Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального

В Тукумсе после утечки газа из жилого дома эвакуировали 18 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

В среду вечером после утечки газа в Тукумсе из жилого дома были эвакуированы 18 человек, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 18:30. Сообщалось, что в многоэтажном жилом доме ощущался запах газа.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в квартире у счетчика происходит утечка газа, которую незамедлительно прекратили, отключив подачу газа зданию.

Были эвакуированы 18 человек и открыты окна и двери, чтобы проветрить помещения.

Место происшествия обследовал и представитель предприятия Latvijas propāna gāze. Спустя несколько часов жители смогли вернуться в квартиры.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back