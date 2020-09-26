Фото ⟩ В Риге состоялось прощание с убитым адвокатом Павлом Ребеноком

В субботу, 26 сентября, в 11:00 в православном Кафедральном соборе Рождества Христова в Риге состоялось прощание с убитым адвокатом Павлом Ребеноком.
Галерея: Прощание с убитым адвокатом Павлом Ребеноком
Адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября у себя в доме, а его партнер Ингус Баландин получил ранения.
Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката в Лангстини, взломав дверь, и избили Ребенока и находившегося в доме Баландина. С места преступления они унесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство, если оно связано с ограблением. Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенока, однако эта версия является менее вероятной.
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