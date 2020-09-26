Латвийцев будут информировать о необходимости самоизолироваться при помощи SMS

Операторы мобильной связи будут отправлять SMS при пересечении границы Латвии. Текст сообщения будет содержать напоминание об обязательной самоизоляции и других мерах предосторожности.

На данный момент самоизоляция (в течение 10 дней) положена по возвращении из всех стран, кроме Ватикана. Нельзя принимать гостей и ходить в гости, ходить на работу и в общественные места с большим скоплением людей. Исключение - посещение магазина и путь до места жительства сразу после приезда в Латвию в маске для лица.