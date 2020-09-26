Сб, 26.09.2020
Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
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Латвийцев будут информировать о необходимости самоизолироваться при помощи SMS

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

С понедельника, 28 сентября, все прибывающие в Латвию из-за рубежа будут получать SMS-сообщения с напоминанием о необходимости соблюдать самоизоляцию, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

Операторы мобильной связи будут отправлять SMS при пересечении границы Латвии. Текст сообщения будет содержать напоминание об обязательной самоизоляции и других мерах предосторожности. 

На данный момент самоизоляция (в течение 10 дней) положена по возвращении из всех стран, кроме Ватикана. Нельзя принимать гостей и ходить в гости, ходить на работу и в общественные места с большим скоплением людей. Исключение - посещение магазина и путь до места жительства сразу после приезда в Латвию в маске для лица.

Исключение составляют группы лиц, оговоренные в правилх Кабинета министров - например, профессиональные спортсмены, некоторые иностранные сотрудники, работники культуры и транспортной отрасли.

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