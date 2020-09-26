На "женском марше" в Минске задержали больше 90 человек

На марше были задержаны в том числе несколько журналистов: Мария Войтович и Юлия Матузова ("Еврорадио"), Мария Гриц ("Белсат"), Екатерина Карпицкая ("Наша нива"), Александра Эльбаум (Tut.by), Елена Довнар (место работы не уточняется). По данным "Весны", всех, кроме Довнар и Гриц, уже освободили.