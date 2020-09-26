На "женском марше" в Минске задержали больше 90 человек

На "женском марше" против Александра Лукашенко в Минске, по последним данным, задержали более 90 человек, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на белорусский правозащитный центр "Весна".
На марше были задержаны в том числе несколько журналистов: Мария Войтович и Юлия Матузова ("Еврорадио"), Мария Гриц ("Белсат"), Екатерина Карпицкая ("Наша нива"), Александра Эльбаум (Tut.by), Елена Довнар (место работы не уточняется). По данным "Весны", всех, кроме Довнар и Гриц, уже освободили.
Напомним, что в субботу, 26 сентября, возле Комаровского рынка в Минске началась традиционная акция "женский марш" против непризнанного рядом стран президента Беларуси Александра Лукашенко. Сотрудники силовых структур практически сразу начали задерживать участниц акции.
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