Вс, 27.09.2020
Конечно, сезон нельзя прерывать. Надо бороться. Никто не ожидал, что Covid-19 внесёт такие изменения. Соревнования прекращать нельзя. Надо играть, как-то выкручиваться Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"
Юрис Савицкис, председатель правления клуба Рижского "Динамо"

В России третий день подряд больше 7000 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

За последние сутки в России выявили 7 867 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это самое большое суточное число заразившихся с 17 июня, сообщает "Дождь".

За сутки от коронавируса умерли 99 пациентов, выздоровели - 3068 человек.

Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Москве (2016), Санкт-Петербурге (227), Московской области (226), Ростовской области (188) и Нижегородской области (167).

С начала эпидемии из-за коронавируса в России погибли 20 324 человека, выздоровели - более 943 тысяч пациентов. Общее число заразившихся в стране достигло 1,15 миллиона человек.

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