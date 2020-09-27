В России третий день подряд больше 7000 новых случаев Covid-19

За последние сутки в России выявили 7 867 новых случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Это самое большое суточное число заразившихся с 17 июня, сообщает "Дождь".
За сутки от коронавируса умерли 99 пациентов, выздоровели - 3068 человек.
Наибольшее число новых случаев заражения выявили в Москве (2016), Санкт-Петербурге (227), Московской области (226), Ростовской области (188) и Нижегородской области (167).
С начала эпидемии из-за коронавируса в России погибли 20 324 человека, выздоровели - более 943 тысяч пациентов. Общее число заразившихся в стране достигло 1,15 миллиона человек.
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