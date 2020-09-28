Витенбергс: латвийская экономика ко второй волне Covid-19 готова лучше

"Первая волна была новым событием как для здравоохранения, так и для экономики, но сейчас мы более готовы", - сказал он, добавив, что здравоохранение должно быть первичным, потому что речь идет о жизни людей, но важно и сбалансировать ограничения с экономическими интересами.

"Моя обязанность как министра экономики состоит в том, чтобы у людей была работа и они могли обеспечить себе средства, а не надеяться на государственные пособия. Если мы в интересах общественного здоровья жертвуем какой-то из отраслей, то нужна соответствующая поддержка", - сказал Витенбергс.

Он позитивно оценил усилия предпринимателей, организующих работу так, чтобы люди меньше сталкивались друг с другом.

По словам Витенбергса, он не хотел бы допускать, чтобы в Латвии вводились новые существенные ограничения.

Министр добавил, что туристическая отрасль не надеется на особые механизмы поддержки, но помощь нужна, в частности, чтобы платить за отопление в зимний сезон. Поэтому планируется пересмотреть действующие механизмы поддержки, а также договориться с банками, чтобы не началась массовая неплатежеспособность предприятий.