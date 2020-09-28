Яунземе: отрицательное влияние кризиса испытали почти 50% крупных налогоплательщиков

60% выплат в госбюджет обеспечивают 1800 предприятий, у 20% из них в кризис дела шли лучше, а почти у 50% - хуже.

Выплаты НДС отстают от плана на 7-8%, а поступления от налогов на рабочую силу - на 3-4%, рассказала гендиректор.

"Не так плохо, как ожидалось, но и для чрезмерного оптимизма нет оснований", - сказала Яунземе.

Она добавила, что СГД разделяет предприятия по их прежней налоговой дисциплине и идет навстречу тем, у кого налоговая дисциплина была "очень хорошей, хорошей или терпимой".