ВИДЕО ⟩ Гонку "Формулы-2" в Сочи завершили из-за страшной аварии

На седьмом круге этапа "Формулы-2" в Сочи итальянский пилот Лука Гиотто и британец Джек Эйткен столкнулись на повороте и врезались в барьер. Судя по кадрам, болиды чуть ли не разлетелись вдребезги после ударов о заграждение.

This crash ended the Sprint Race prematurely 🚩



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident#RussianGP 🇷🇺 #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020

Сообщается, что оба пилота не получили серьёзных травм и, выбравшись из машин, самостоятельно покинули трассу. Тем не менее, официальной дирекцией Гран-при России было принято решение не возобновлять гонку.

Организаторы засчитали время по итогам пяти кругов. В результате победителем гонки был признан китаец Чжоу Гуаньюй, вторым стал россиянин Никита Мазепин, третьим - немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера.

Отметим, что Шумахер после десяти этапов возглавляет личный зачёт. Следующий этап "Формулы-2" пройдёт в Бахрейне с 27 по 29 ноября.