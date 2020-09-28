Пн, 28.09.2020
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Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава

ВИДЕО ⟩ Гонку "Формулы-2" в Сочи завершили из-за страшной аварии

ФОТО: AP/Scanpix

Жуткая авария произошла во время второй гонки "Формулы-2" на Гран-при России в Сочи.

На седьмом круге этапа "Формулы-2" в Сочи итальянский пилот Лука Гиотто и британец Джек Эйткен столкнулись на повороте и врезались в барьер. Судя по кадрам, болиды чуть ли не разлетелись вдребезги после ударов о заграждение.

Сообщается, что оба пилота не получили серьёзных травм и, выбравшись из машин, самостоятельно покинули трассу. Тем не менее, официальной дирекцией Гран-при России было принято решение не возобновлять гонку.

Организаторы засчитали время по итогам пяти кругов. В результате победителем гонки был признан китаец Чжоу Гуаньюй, вторым стал россиянин Никита Мазепин, третьим - немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера.

Отметим, что Шумахер после десяти этапов возглавляет личный зачёт. Следующий этап "Формулы-2" пройдёт в Бахрейне с 27 по 29 ноября.

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