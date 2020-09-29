Планируется более широко использовать тестирование на Covid-19 по образцам слюны

Сейчас такие тесты проводятся в Кулдигском крае, где произошла вспышка Covid-19. Эти тесты не так точны, как традиционные мазки из носоглотки, но довольно точно устанавливают вирус.

Министр также обратила внимание на ложные представления общества о статистике Covid-19. Мировые показатели смертности для попавших в больницы пациентов с Covid-19 достигают 24%, и это очень высокий показатель.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, один человек умер.