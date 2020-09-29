Стандартные тесты на Covid-19 особенно неприятны и страшны для детей, поэтому планируется более широко использовать тестирование на Covid-19 по образцам слюны, в том числе в школах и Детской клинической университетской больнице, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Сейчас такие тесты проводятся в Кулдигском крае, где произошла вспышка Covid-19. Эти тесты не так точны, как традиционные мазки из носоглотки, но довольно точно устанавливают вирус.
Министр также обратила внимание на ложные представления общества о статистике Covid-19. Мировые показатели смертности для попавших в больницы пациентов с Covid-19 достигают 24%, и это очень высокий показатель.
Как сообщалось, в понедельник в Латвии выявлено 32 новых случая Covid-19, один человек умер.
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