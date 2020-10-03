Дубль Даугавиньша помог "Витязю" разгромить рижское "Динамо"

Счёт в матче на 7-й минуте открыл Каспар Даугавиньш, но спустя всего одну минуту Лаурис Дарзиньш восстановил равновесие в счёте. На перерыв команды ушли при ничейном счёте и ничего не предвещало разгрома команды Петериса Скудры.

Позже, правда, оказалось, что шайба Даугавиньша в первой 20-минутке оказалась единственной для рижан в этот вечер. Дальше точными бросками отмечались только хоккеисты "Витязя".

В середине второго периода Джастин Дэнфорт после передачи Даугавиньша вывел "Витязь" вперёд, а ещё шесть минут спустя Линус Хультстрём удвоил преимущество подмосковной команды.

На 16-й минуте заключительного периода ещё одну шайбу в ворота "Динамо" после передачи Даугавиньша забросил Павел Варфоломеев, а ещё минуту спустя Даугавиньш отличился во второй раз в этом матче, набрав 4 (2+2) очка за игру. Окончательный счёт в матче на последней минуте установил Артём Иванюженков.

После сегодняшнего матча рижское "Динамо" по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции, имея в своём активе всего пять очков.

В этой выездной серии у "Динамо" предусмотрено ещё три матча - против ХК "Сочи" (5.10), "Йокерита" (9.10) и минского "Динамо" (11.10).