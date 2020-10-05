"Терпеть побои, годами голодать": Асмус поделилась жуткими подробностями из своего детства

Кристина опубликовала фотографию со съемочной площадки нового шоу "Золото Геленджика". Она заметила, что раньше не представляла, "что такое трудно". Один из подписчиков прокомментировал, что действительно актрисе сложно "тягать кирпичи" на стройке или работать на шахте.

На это блондинка ответила развернутым комментарием, в котором рассказала про некоторые жуткие подробности своего детства.

"Да. Но также думаю, что непросто ребенком на протяжении 10 лет заниматься насильно спортом по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову, о том, что "изнеженные Instagram-актрисы понятия не имеют, что такое труд", - ответила Асмус.

Комментатор ответил Кристине, что не хотел ее обидеть. Фолловеры также поспешили поддержать звезду и пожелали ей сил и творческих успехов.