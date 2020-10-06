Ураган "Алекс": разрушения во Франции и Италии

Наводнения, вызванные сильным дождем, нанесли значительный ущерб юго-востоку Франции и северо-западу Италии. Как сообщает BBC, по меньшей мере семь человек погибли.
Ураган "Алекс" разрушил десятки домов в горном регионе Франции недалеко от Ниццы. Шторм нанес ущерб и Французской Ривьере.
Местонахождение около 20 человек неизвестно. Идет поисково-спасательная операция.
За выходные в Ницце и ее окрестностях выпало почти годовое количество осадков. В этом регионе из-за шторма обрушился мост, отделяющий деревню от остальной части Франции.
Галерея: Разрушения после урагана "Алекс"
В нескольких деревнях дороги были заблокированы оползнями. Потоки грязи унесли машины.
После этого ураган "Алекс" с сильными порывами ветра переместился на север Италии, где также были побиты рекорды количества осадков.
В прибрежных Альпах спасено более 500 человек.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!