Ураган "Алекс": разрушения во Франции и Италии

Ураган "Алекс" разрушил десятки домов в горном регионе Франции недалеко от Ниццы. Шторм нанес ущерб и Французской Ривьере.

Местонахождение около 20 человек неизвестно. Идет поисково-спасательная операция.

За выходные в Ницце и ее окрестностях выпало почти годовое количество осадков. В этом регионе из-за шторма обрушился мост, отделяющий деревню от остальной части Франции.

Галерея: Разрушения после урагана "Алекс"

В нескольких деревнях дороги были заблокированы оползнями. Потоки грязи унесли машины.

После этого ураган "Алекс" с сильными порывами ветра переместился на север Италии, где также были побиты рекорды количества осадков.

В прибрежных Альпах спасено более 500 человек.