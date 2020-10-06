В Эстонии двух школьниц зажало между машиной и школьным автобусом: девочки серьезно пострадали

Две девочки из Вырумаа, Эстония, спешившие на школьный автобус, получили травмы во вторник днем, когда BMW, который неожиданно дал задний ход, зажал их между автомобилем и автобусом. Одна из пострадавших была доставлена в Клинику Тартуского университета, другая - в больницу в Южной Эстонии, пишет Rus.Postimees.
Около 15.10 в Центр тревоги поступило сообщение о происшествии у здания школы Кяэпа в волости Выру, где, по первоначальным данным, пострадали две 14-летние девочки, которые оказались зажаты между давшим задний ход автомобилем и автобусом.
Спровоцировавший аварию пожилой господин Пауль Ильвес признался, что перепутал педали при движении задним ходом и, к сожалению, дал газ. Автомобиль набрал скорость и столкнулся со школьным автобусом волости Выру, в который как раз заходили дети.
"Мы приехали из города и ходили здесь в библиотеку, и теперь такое несчастье", - с сожалением сказал Пауль. Для работавшего ранее водителем мужчины, по его словам, это первая авария.
Водитель автобуса из волости Выру Хейнру Тяхт подтвердил слова Пауля Ильвеса: "Двигался задним ходом и дал газ".
Обе девушки были доставлены в больницу для проверки здоровья. В настоящее время известно, что у одной девочки состояние стабильное, а у другой - более тяжелое.
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