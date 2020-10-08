Банки начинают погашать долги людей, затронутых кризисом 2008 года. Что это значит?

Финансовый кризис 2008 года и последовавший за ним "лопнувший пузырь" на рынке недвижимости оставили тысячи латвийцев в незавидном положении - многие оказались неспособны покрыть свои платежи банку. Даже после потери заемного имущества у многих все еще остались долги. Однако теперь есть надежда избавиться от них. Например, Swedbank во вторник объявил, что начинает погашать долги времен кризиса.

Погашение, или списание, долгов в Swedbank будет применяться:

по тем договорам, по которым жилищные кредиты были взяты в период времени до 31 декабря 2008 года;

если кредиты не были возвращены из-за ситуации экономического спада 2008 года;

если заложенное по этим займам жилье продано, однако этого было недостаточно, чтобы покрыть все оставшиеся обязательства.

"Мы призываем клиентов, которые соответствуют этим критериям, проанализировать и оценить данное предложение. Если они соответствуют этим критериям, то все, что им нужно сделать, это дождаться, когда мы примем технические меры и свяжемся с ними", - рассказала руководитель отдела внесудебных решений по реструктуризации Swedbank Лайла Банковска.

"В первую очередь, мы стараемся помочь социально уязвивым группам. Им погасим 100% долга. Остальным - 90%. Также есть группа, в которой ведутся активные судебные разбирательства, и закон не позволяет нам погашать займы, если у заемщика в настоящее время активный процесс неплатежеспособности", - добавила специалист.

К социально уязвимым группам относятся, например, многодетные семьи, признанные малообеспеченными или нуждающимися лица и т. п. Кроме того, в полном размере списание долгов будет относиться к лицам, которые до 31 декабря 2022 года достигнут пенсионного возраста, сообщили в Swedbank.

По расчетам банка, погашение долга возможно по 3 100 докризисным кредитам на общую сумму не менее 110 миллионов евро. Фактически банк уже списал эту сумму и не планирует уступку кредитных договоров коллекторским компаниям.

Как подчеркивают эксперты, такой шаг банков будет важен, так как позволит тем, кто обременен долгами, вернуться в экономический оборот.

"Что это значит для этих людей? Это значит, что они смогут полностью вернуться к экономической жизни. Многие были вынуждены уйти в теневую экономику, другие - эмигрировать. Так мы, вероятно, устраним эти препятствия", - заявил председатель Банка Латвии Мартиньш Казакс.

"Этот процесс, по сути, представляет собой простую неплатежеспособность в частном правовом порядке. Цель состоит в том, чтобы позволить человеку вернуться в Латвию, если он хочет реэмигрировать, не бояться долга и того, что на легальную зарплату будет наложен возврат долгов. Или выйти из теневой экономики", - добавил юридический советник Ассоциации финансовой отрасли Эдгар Пастарс.

В ближайшем будущем примеру Swedbank могут последовать SEB, Luminor и другие кредитные учреждения, так как поправки, внесенные в этом году в Закон о кредитных учреждениях, позволяют банкам в одностороннем порядке погашать бесперспективные кредиты. Кроме того, должнику больше не нужно платить подоходный налог с погашенной части кредита, добавляют в Dienas ziņas на LTV.