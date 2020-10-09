Правительство одобрило ограничения на применение режима налога микропредприятия

Поправки к закону являются частью пакета законопроектов, сопровождающих бюджет 2021 года.

В настоящее время ставка НМП составляет 15% при обороте до 40 000 евро, а со следующего года планируется установить ставку налога в размере 25% при обороте до 25 000 евро, а при обороте свыше 25 000 евро - в размере 40%.

Поправки к закону также предусматривают, что со следующего года режим НМП будет распространяться только на одно лицо, а именно, владельца микропредприятия. В законе планируется установить, что плательщик налога на добавленную стоимость не сможет стать плательщиком НМП, а также статус плательщика НМП больше не смогут получить общества с ограниченной ответственностью.

В отношении уже работающих на микропредприятиях лиц будет установлен переходный период до 30 июня 2021 года, в течение которого будут применяться действующие нормы закона. С 1 июля следующего года за всех работников микропредприятия нужно будет платить налоги на рабочую силу в общем порядке.

Поправки к закону предусматривают, что 67% НМП будут направляться на взносы государственного социального страхования, 33% - на подоходный налог с населения.

По подсчетам Минфина, поправки будут иметь положительное фискальное влияние на бюджет страны - в 2021 году планируется дополнительно собрать 21,2 млн евро, в 2022 году - 21,7 млн евро, в 2023 году - 23,4 млн евро.

Согласно данным Минфина, в 2019 году работниками микропредприятий числились 80 938 человек.