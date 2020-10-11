Видео ⟩ Юлия Меньшова довела до слез Агату Муцениеце словами о Павле Прилучном

Юлия Меньшова рассказала, как переживала развод с Игорем Гординым. Она также дала несколько советов коллеге.

Разговор получился очень эмоциональным. Меньшова призналась, что сначала хотела прийти к Агате и сказать, чтобы она больше не снимала эту программу, но потом поняла, что актрисе это помогает. Тем не менее, такие вещи лучше прорабатывать с хорошим психологом.

"Мне кажется, вы держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова. Это очень видно. Вы развелись, но для себя до сих пор оставляете некий плод, на который опираетесь. Вы эту перспективу прочерчиваете для себя. Наверное, она для вас психологически комфортна. На самом деле, вам нужно внутри от нее отказаться", - считает Юлия.

Меньшова указала, что если отношения с Агаты и Павла не сложатся, то они просто не сложится - "вне зависимости, верит актриса в них или нет".

"А если вы будете в нее верить, то вас может очень больно ранить то, что будет разрушать эту иллюзию", - заявила она.

Агата не стала скрывать своих мыслей. Во время беседы рассуждения Меньшовой несколько раз доводили ее до слез. Муцениеце честно объяснила, что не понимает, как найти в себе силы и идти дальше.