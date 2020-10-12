Бывшее производство Rīgas Piensaimnieks на улице Валмиерас выставили на продажу

В сотрудничестве с предприятием по консультациям по поводу недвижимости InSign недвижимость на улице Валмиерас - землю и здания - потенциальным покупателям предложат приобрести индивидуально, рассмотрев предложение каждого потенциального инвестора.

ФОТО: Пресс-фото

Для ведущей в Латвии группе молокопереработки и производства мороженого Food Union, в которую входят молокоперерабатывающие предприятия Food Union и Food Union, эта реорганизация - один из важных шагов для создания центра свежих молочных продуктов.

Территория размером 4,65 га в центре города

Недвижимость на улице Валмиерас 2 находится в центре города, это исторически была территория переработки и производства молока. У недвижимости - земля площадью 4,65 гектара, которую возможно приспособить к функциям различного вида. Согласно исторической планировке центра Риги, собственность включает в себя смешанные постройки с жилой функцией и многообразными функциями коммерческого и публичного характера. Принимая во внимание удачное географическое месторасположение, возможности парковки машин на территории и сравнительно обширные возможности развития, собственность подходит для торговых застроек, складов и развития производства.

ФОТО: Пресс-фото

Недвижимость состоит из 18 используемых зданий, которые образуют на территории многообразную застройку. В фасадной части находится в прошлом административное здание, в свою очередь глубже на территории размещены несколько складов и производственных помещений. Большая часть зданий, которые используются в хозяйственной деятельности, по-прежнему находятся в хорошем техническом состоянии. Новейшее здание на территории - построенное в 2005 года помещение склада, предусмотренного для хранения с температурным режимом +2/+6 градусов. Кроме того, на территории размещены морозильники с различными температурными режимами и здания ангарного типа.

ФОТО: Пресс-фото

Большая часть территории асфальтирована и благоустроена, созданы автостоянки как для легкового, так и для грузового автотранспорта.