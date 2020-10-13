В Литве за сутки - три новых смерти и 118 случаев Covid-19, в Эстонии - 25 новых случаев

В Литве за минувшие сутки зарегистрировано 118 новых случаев Covid-19 и три смерти, в Эстонии - 25 новых случаев, сообщает LЕТА-BNS.
Литва:
За минувшие сутки в Литве выявлено 118 новых случаев коронавируса, общее число случаев заболевания в стране увеличилось до 6366, три человека умерли, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.
Сейчас коронавирусом в Литве больны 3386 человек, 2842 человека выздоровели.
От Covid-19 в стране скончались 106 человек. До 32 возросло число зараженных коронавирусом, умерших от других причин.
В изоляции находятся 34 624 человека.
С 1 июня в Литве выявлен 321 завозной случай.
За минувшие сутки проверено 7266 проб на коронавирус. В целом в стране сделано 852 тыс. тестов.
Эстония:
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1999 тестов на Covid-19, из них 25 проб дали положительный результат, сообщила пресс-служба департамента здоровья Эстонии.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 44,77 случая. Новых летальных исходов за сутки не было.