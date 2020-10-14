Фото, видео ⟩ У Рейрса - портфель с бюджетом, протестующие - с кирпичами в руках. Утро у Сейма

Мероприятие митингующих проводилось тогда, когда министр финансов Янис Рейрс передавал портфель с бюджетом на следующий год председателю Сейма Инаре Мурниеце.

Галерея: Янис Рейрс передал в Сейм бюджетный портфель

Участвовавшие в пикете художники отметили, что в портфеле находился приказ Кабинета министров о порядке применения подоходного налога с населения, который, по их мнению, включает в себя "деструктивные для культуры решения".

Сегодня утром, 14 октября, более ста человек собрались на площади у здания Сейма, чтобы провести акцию "Стена непонимания" в знак протеста против планируемых изменений в уплате налогов с авторских гонораров.

Многие из присутствующих, откликнувшись на призыв организаторов, пришли на акцию с кирпичами разного цвета.

Первая часть мероприятия прошла относительно спокойно, протестующие разговаривали друг с другом и давали интервью средствам массовой информации.

Организаторы акции - художники Кристап Гулбис и Айгар Бикше - ранее пояснили, что акция была организована потому, что не были приняты во внимание аргументы представителей творческих профессий, высказанные в письме протеста против намерения правительства ликвидировать специальный налоговый режим авторских гонораров, а во время встречи с представителями Министерства культуры и Министерства благосостояния они столкнулись с "абсолютным непониманием проблемы и нежеланием разбираться".

Во время акции организаторы мероприятия планируют передать в Сейм письмо с предложениями по решению проблемы.

Галерея: Протест у Сейма против изменений в режиме авторских гонораров