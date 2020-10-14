Ср, 14.10.2020
Просто Ленин умер более 100 лет назад, и земля не принадлежит народу - это частная собственность. Это то же самое, что у вас есть квартира, а я каждый вечер там ночую, или на вашей лестничной площадке! Владелец просто сказал, что хватит бесплатно использовать землю, за которую он платит налоги. представитель Zemes īpašnieku ģilde о том, почему стояночные места у одного из домов в Риге вдруг стали платными
представитель Zemes īpašnieku ģilde о том, почему стояночные места у одного из домов в Риге вдруг стали платными

Фото, видео ⟩ У Рейрса - портфель с бюджетом, протестующие - с кирпичами в руках. Утро у Сейма

ФОТО: TVNET

Сегодня, 14 октября, министр финансов Янис Рейрс из Министерства финансов нес в Сейм бюджетный портфель, чтобы по традиции вынести подготовленный правительством проект закона о государственном бюджете на следующий год на рассмотрение парламента. Там он встретился с протестующими на пикете "Стена непонимания" против планируемых изменений в уплате налогов с авторских гонораров.

Мероприятие митингующих проводилось тогда, когда министр финансов Янис Рейрс передавал портфель с бюджетом на следующий год председателю Сейма Инаре Мурниеце.

Галерея: Янис Рейрс передал в Сейм бюджетный портфель

Участвовавшие в пикете художники отметили, что в портфеле находился приказ Кабинета министров о порядке применения подоходного налога с населения, который, по их мнению, включает в себя "деструктивные для культуры решения".

Сегодня утром, 14 октября, более ста человек собрались на площади у здания Сейма, чтобы провести акцию "Стена непонимания" в знак протеста против планируемых изменений в уплате налогов с авторских гонораров.

Многие из присутствующих, откликнувшись на призыв организаторов, пришли на акцию с кирпичами разного цвета.

Первая часть мероприятия прошла относительно спокойно, протестующие разговаривали друг с другом и давали интервью средствам массовой информации.

Организаторы акции - художники Кристап Гулбис и Айгар Бикше - ранее пояснили, что акция была организована потому, что не были приняты во внимание аргументы представителей творческих профессий, высказанные в письме протеста против намерения правительства ликвидировать специальный налоговый режим авторских гонораров, а во время встречи с представителями Министерства культуры и Министерства благосостояния они столкнулись с "абсолютным непониманием проблемы и нежеланием разбираться".

Во время акции организаторы мероприятия планируют передать в Сейм письмо с предложениями по решению проблемы.

Галерея: Протест у Сейма против изменений в режиме авторских гонораров

Видео: Протест у Сейма против изменений в режиме авторских гонораров

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