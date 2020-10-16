Фото ⟩ Премьер-министр Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке на голое тело. В Сети негодуют

Вокруг премьер-министра Финляндии Санны Марин разгорелся настоящий скандал из‑за снимка для журнала Trendi. В чем дело? Рассказываем!
На фотографии министр запечатлена в пиджаке с глубоким вырезом, который, очевидно, она надела на голое тело.
После появления публикации в Сети разгорелась дискуссия: кто-то считает, что подобные съемки недопустимы и так Марин подорвала свой авторитет как политика.
Но были и те, кто вступился за министра: пользователи Сети даже организовали кампанию в ее защиту. Под хэштегом #imwithsanna они выкладывают фото, которые были сделаны в похожем стиле и аналогичной одежде, как вышеупомянутый снимок министра.
Кто-то даже вспомнил, что Санна - вообще не первый политик, который позволяет себе отступать от дресс-кода.
Bara så att jag fattar?— Jonathan Bessou✌ (@JonathanBessou) October 14, 2020
Bild 1: manligt, bra, karaktärshöjande
Bild 2: horigt, oanständigt, ovärdigt., pic.twitter.com/I2EZuej8a9