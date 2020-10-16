Пт, 16.10.2020
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Инга Крупнова, реаниматолог-анестезиолог

Фото ⟩ Премьер-министр Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке на голое тело. В Сети негодуют

Санна Марин

ФОТО: Scanpix/EPA

Вокруг премьер-министра Финляндии Санны Марин разгорелся настоящий скандал из‑за снимка для журнала Trendi. В чем дело? Рассказываем! 

На фотографии министр запечатлена в пиджаке с глубоким вырезом, который, очевидно, она надела на голое тело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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После появления публикации в Сети разгорелась дискуссия: кто-то считает, что подобные съемки недопустимы и так Марин подорвала свой авторитет как политика.

Но были и те, кто вступился за министра: пользователи Сети даже организовали кампанию в ее защиту. Под хэштегом #imwithsanna они выкладывают фото, которые были сделаны в похожем стиле и аналогичной одежде, как вышеупомянутый снимок министра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кто-то даже вспомнил, что Санна - вообще не первый политик, который позволяет себе отступать от дресс-кода. 

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