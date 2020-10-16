В Украине за сутки больше 5000 новых случаев Covid-19. Вероятно, будет хуже

В Украине более 5 тысяч новых заболевших за сутки

Почти шесть тысяч новых случаев Covid-19 выявили за последние сутки в Украине, лидирует Киев. За последние 24 часа от коронавирусной инфекции там умерли 22 человека. Количество госпитализаций продолжает расти. Одна из киевских больниц сегодня прекратила прием пациентов - закончились места. Подобные ситуации сейчас во Львовской и Харьковской областях.