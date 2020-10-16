В Украине за сутки больше 5000 новых случаев Covid-19. Вероятно, будет хуже

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В России впервые с начала пандемии выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.
- В Украине более 5 тысяч новых заболевших за сутки.
- Светлану Тихановскую разыскивают по статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности Беларуси.
В Украине более 5 тысяч новых заболевших за сутки
Почти шесть тысяч новых случаев Covid-19 выявили за последние сутки в Украине, лидирует Киев. За последние 24 часа от коронавирусной инфекции там умерли 22 человека. Количество госпитализаций продолжает расти. Одна из киевских больниц сегодня прекратила прием пациентов - закончились места. Подобные ситуации сейчас во Львовской и Харьковской областях.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 16.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.