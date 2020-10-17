США приветствуют санкции ЕС в связи с отравлением Навального

США приветствуют решение Совета ЕС ввести санкции против российских чиновников, которые могут быть причастны к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в субботу, 17 октября, написала у себя на странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. "Виновных в этом нападении нужно привлечь к ответственности", - подчеркнула Ортэгус.

В связи с отравлением Навального ЕС и Великобритания 15 октября опубликовали санкционный список, куда вошли шесть физических лиц и одно учреждение. Так, в черном списке оказались глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, а также замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.

Европейский Союз обвиняет Москву в том, что она не содействует раскрытию отравления Алексея Навального.

Отравление Алексея Навального

Оппозиционер потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.