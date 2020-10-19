Видео ⟩ Что делать, если вместо дизеля залили бензин

Можно ли запускать двигатель, если обнаружится, что мы неправильно заправились?

Ни в коем случае!

Что произойдет, если продолжить движение?

Во время движения машину начнет подергивать, автомобиль станет глохнуть, пропадет мощность. В любом случае, вы это почувствуете.

Что делать, если неправильное топливо уже влито в большом количестве?

При помощи эвакуатора транспортировать автомобиль в ближайший автосервис, "извлечь" топливо и сменить топливные фильтры.

Какие последствия могут быть, если дизельный автомобиль заправить бензином?

Это может закончиться очень серьезным ремонтом, т.к. у современных автомобилей довольно чувствительная система заправки.