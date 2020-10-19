Ср, 21.10.2020
Если розничный магазин является социально ответственным, то, возможно, не следует пускать в магазины людей, если у них нет масок для лица. заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс
заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс

Видео ⟩ Что делать, если вместо дизеля залили бензин
Совет профессионала

Иллюстративное фото

ФОТО: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

По-английски - misfuelling, а по-русски - заправка неправильным топливом. Каждый год от этой ошибки портятся тысячи автомобилей, поэтому стоит знать, как действовать, если случилось по ошибке перепутать заправочные пистолеты и, к примеру, заправить дизельный автомобиль несколькими литрами бензина. Об алгоритме действий и возможных последствиях программе Auto ziņas рассказал эксперт предприятия Autofirma Raivo сети Bosch Car Service.

Можно ли запускать двигатель, если обнаружится, что мы неправильно заправились?

Ни в коем случае!

Что произойдет, если продолжить движение?

Во время движения машину начнет подергивать, автомобиль станет глохнуть, пропадет мощность. В любом случае, вы это почувствуете.

Что делать, если неправильное топливо уже влито в большом количестве?

При помощи эвакуатора транспортировать автомобиль в ближайший автосервис, "извлечь" топливо и сменить топливные фильтры.

Какие последствия могут быть, если дизельный автомобиль заправить бензином?

Это может закончиться очень серьезным ремонтом, т.к. у современных автомобилей довольно чувствительная система заправки.

Видео: Auto ziņas

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