Видео ⟩ Что делать, если вместо дизеля залили бензин
По-английски - misfuelling, а по-русски - заправка неправильным топливом. Каждый год от этой ошибки портятся тысячи автомобилей, поэтому стоит знать, как действовать, если случилось по ошибке перепутать заправочные пистолеты и, к примеру, заправить дизельный автомобиль несколькими литрами бензина. Об алгоритме действий и возможных последствиях программе Auto ziņas рассказал эксперт предприятия Autofirma Raivo сети Bosch Car Service.
Можно ли запускать двигатель, если обнаружится, что мы неправильно заправились?
Ни в коем случае!
Что произойдет, если продолжить движение?
Во время движения машину начнет подергивать, автомобиль станет глохнуть, пропадет мощность. В любом случае, вы это почувствуете.
Что делать, если неправильное топливо уже влито в большом количестве?
При помощи эвакуатора транспортировать автомобиль в ближайший автосервис, "извлечь" топливо и сменить топливные фильтры.
Какие последствия могут быть, если дизельный автомобиль заправить бензином?
Это может закончиться очень серьезным ремонтом, т.к. у современных автомобилей довольно чувствительная система заправки.
Видео: Auto ziņas