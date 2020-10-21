Умер протоиерей Смирнов. Он переболел Covid-19, но называл пандемию "полезным явлением"

Как пишет "Медуза", причины его смерти не называются, однако в мае у Смирнова был диагностирован Covid-19. После выписки из больницы он находился на длительной реабилитации, для чего приостановил свою деятельность в рамках Российской православной церкви.

Причины смерти не называются. В мае у Дмитрия Смирнова диагностировали коронавирус. После выздоровления и выписки из больницы протоиерей ушел на длительную реабилитацию, приостановив свою деятельность в рамках РПЦ.

Смирнов родился 7 марта 1951 года, был рукоположен 2 августа 1979 года. Он возглавлял Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с октября 2013 года.

Как отмечаект Newsru.com, высказывания Смирнова нередко вызывали скандалы и общественный резонанс.

В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин. Он назвал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, "бесплатными проститутками". Также протоиерей заявлял о необходимости освящать ядерное оружие, без которого "России вообще бы не было".

3 мая после литургии Смирнов назвал нынешнюю пандемию "чрезвычайно полезным явлением". По его словам, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".